Franco Susino eletto presidente del Pd di Scicli

Nei locali dell’Opera Pia Carpentieri a Scicli, alla presenza dell’On. Nello Dipasquale, oggi Assemblea cittadina del Partito Democratico, aperta dalla relazione del segretario di circolo Omar Falla. Si è discusso di politica cittadina e del programma politico che il partito terrà in vista delle prossime elezioni amministrative comunali.

La linea emersa nel corso dell’incontro è quella di correre con una coalizione di centrosinistra, alternativa e in discontinuità con l’attuale amministrazione. In questo tavolo, che già da mesi ha iniziato gli incontri e i lavori per la redazione del programma politico-amministrativo, il Partito Democratico offrirà la proprie risorse, sia umane che di progettualità politica e rappresentatività sociale.

Contestualmente sono stati perfezionati gli organi del partito con la nomina dell’ex sindaco Franco Susino a Presidente del Circolo e la scelta di una delegazione politica composta dal Segretario Omar Falla, dallo stesso Susino, dall’ex Senatore Mario Occhipinti e dall’ex sindaco Bartolomeo Falla.

Salva