Il neo presidente Auser Motta programma interventi nel territorio

Dopo l’elezione del presidente provinciale dell’ AUSER (Autogestione e Servizi) rete nazionale per la cittadinanza attiva, la promozione sociale e il volontariato, Gianfranco Motta ha varato un cronoprogramma per avviare l’attività nel territorio dell’associazione compulsando i diversi circoli della provincia per pianificare le attività di apprendimento permanente, di promozione sociale, gestione del tempo libero e di volontariato in aiuto alle persone più fragili.

Gianfranco ex presidente della Camcom di Ragusa, del Consorzio dell’area Industriale è anche volontario della protezione civile.

“In fase congressuale per la mia elezione a presidente dell’AUSER di Ragusa, commenta Gianfranco Motta, è stato posto centrale il principio di considerare l’anzianità, attraverso la cittadinanza attiva, come una risorsa essenziale, una opportunità per migliorare la qualità della vita nelle nostre comunità e rafforzare il legame tra le diverse generazioni.”

L’Auser, promossa nel 1989 dalla CGIL e dal sindacato pensionati SPI, è presente in tutta Italia con oltre 1500 circoli, circa 300.000 iscritti e 47.000 volontari.

Salva