Covid. Monterosso Almo: oggi Open Day nella sezione Avis

Per l’Avis di Monterosso è necessario continuare la lotta contro questa pandemia con l’unica arma certa che è la vaccinazione di massa. Questo mattina nei locali della sede Avis in vicolo Silva in collaborazione con l’Asp di Ragusa sono stati somministrati vaccini Moderna e Pfizer . “ Continuiamo a fornire ai nostri concittadini – afferma il

Presidente dell’Avis di Monterosso Salvo Iacono – questo servizio e loro hanno sempre risposto in modo positivo. Tutto ciò anche grazie alla collaborazione con l’ASP Ragusa che è sempre disponibile nell’inviare le proprie equipe. Se sarà necessario siamo pronti nelle prossime settimane a ripetere l’evento. La vaccinazione, come la donazione di sangue, è un atto nobile che ogni cittadino dovrebbe compiere negli interessi della collettività.”

Il Report delle vaccinazioni eseguiti nella giornata odierna sono:

👫 12-19 anni:1 prima dose e 1 seconda dose

👫 20-29 anni: 2 seconde dosi e 5 terze dosi

👫 30-39 anni: 1 prima dose e 3 terze dosi

👫 40-49 anni: 1 seconda dose e 4 terze dosi

👫 50-59 anni: 2 seconde dosi e 9 terze dosi

👫 60-69 anni: 6 terze dosi

👫 70-79 anni: 2 terze dosi

🌈 2 prime dosi e 35 richiami.

Nella foto l’equipe dell’Asp di Ragusa ed i responsabili Avis di Monterosso con il suo presidente Salvo Iacono

