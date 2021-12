Scicli. C’è l’omologazione di 4 anni per il “Ciccio Scapellato”

E’ arrivato dal fiduciario regionale dei campi sportivi della Lega Nazionale Dilettanti, Michele Rizza, dopo un lunga trafila burocratica, il verbale di conformità sportiva per l’omologazione del campo di calcio dello Stadio “Ciccio Scapellato” di Scicli, valida per quattro stagioni sportive (scadenza dicembre 2025). L’impresa incaricata in queste settiamane ha eseguito i lavori secondo le indicazioni della Federazione. In partiolare sono stati ristrutturati gli spogliatoi, sistemato il rettangolo di giuoco, per un lavoro completo che ha consentito a un impianto storico di ottenere la conformità sportiva alle regole del calcio. Un grosso sospiro di sollievo, dunque, per le quattro società calcistiche sciclitane (ASD Calcio Scicli, USD CR Scicli, ASD Sporting Club Scicli e ASD Scicli Bruffalori), che finiranno di peregrinare per i campi della provincia.

