Ragusa. Nuovi buoni spesa a sostegno di famiglie in difficoltà

Dal 13 dicembre in distribuzione una seconda trance di buoni spesa

a sostegno delle famiglie più in difficoltà

L’Amministrazione Comunale comunica che, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 644 del 9.12.2021, da lunedì 13 dicembre è in distribuzione una seconda tranche di buoni spesa.

Anche questi buoni sono relativi alle “Misure Urgenti di Solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie” di cui all’art. 53 del DL 73/2021, come convertito dalla legge 106/2021, il cosiddetto “Sostegni Bis”, per le quali al Comune di Ragusa furono assegnati complessivamente € 715.755,71.

Di questi, € 586.000 circa sono già stati distribuiti a n. 2241 nuclei familiari, suddivisi tra prioritari e non prioritari, con la prima tranche.

La somma residua a disposizione, pari a circa € 130.000, sarà ora distribuita ai nuclei familiari che risultano più bisognosi, cioè che hanno entrate inferiori al minimo vitale e le cui domande, già in precedenza esaminate per le erogazioni dei mesi scorsi, sono state considerate come prioritarie.

I nuclei familiari beneficiari della seconda tranche saranno quindi circa 1600.

I buoni saranno assegnati direttamente dagli uffici secondo il sistema già consolidato di buoni spesa elettronici: non è quindi necessario presentare ulteriore istanza.

I nuovi buoni avranno un valore pari a circa il 30% dei buoni già erogati nella precedente tranche.

Alle famiglie spetteranno quindi i seguenti importi:

– nucleo familiare composto da una persona: € 40

– nucleo familiare composto da 2 persone: € 54

– nucleo familiare composto da 3 persone: € 81

– nucleo familiare composto da 4 persone: € 108;

– nucleo familiare composto da 5 o più persone: € 135.

In occasione delle Festività, un modo concreto di sostenere le famiglie più in difficoltà, che si aggiunge ai molteplici interventi per contrastare la povertà posti in essere nel corso del 2021.

