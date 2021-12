Pallamano. la KeyJey Ragusa affronta in casa il Cus Palermo

Scontro al vertice domani in casa per la KeyJey Ragusa che, alle 19, alla palestra Parisi di via Bellarmino, ospiterà il Cus Palermo. Entrambe le compagini si trovano al secondo posto nella classifica di Serie A2 con 10 punti. Quella palermitana è una squadra che non ha bisogno di presentazioni, che milita nella categoria da diverso tempo, con giocatori molto validi. “Non sarà una partita come le altre purtroppo – spiegano dalla società ragusana – a maggior ragione perché il nostro gruppo fa i conti con tre infortunati, Canete, Ciavorella e Causarano. Stiamo cercando di recuperarli ma non sappiamo ancora se potranno essere disponibili. Coach Mario Gulino ha cercato di lavorare con la massima intensità nel corso della settimana, concentrando la propria attenzione sulla creazione di una difesa ancora più compatta e impermeabile del solito, per cercare di contenere gli attacchi avversari”. Intanto, è da registrare come l’Under 17 della KeyJey sia riuscita ad aggiudicarsi, in trasferta, la sfida sull’Hc Mascalucia, affermandosi con il risultato di 40 a 22. Un risultato che mette in evidenza le ambizioni del gruppo giovanile ibleo.

Salva