Convenzione fra Scuola “D’Alcontres” e l’Università di Messina

E’ stata firmata la nuova convenzione fra la Scuola per Assistenti Sociali “Stagno D’Alcontres” di Modica e l’Università degli Studi di Messina, nella quale vengono concordate fra le due Istituzioni le attività da svolgere congiuntamente nell’anno accademico 2021/2022. La nuova convenzione consentirà alla Scuola di organizzare, oltre le attività di tirocinio degli studenti provenienti dal Sud-Est siciliano, anche le azioni di PCTO e orientamento per gli studenti degli Istituti scolastici superiori e i percorsi formativi per i professionisti del sociale,compresi seminari, corsi di aggiornamento e corsi di perfezionamento.

Nel quadro di una collaborazione sempre più stretta con il Comune di Modica al servizio del territorio, la Scuola ha quest’anno, per la prima volta, aderito alla Rete per la protezione e l’inclusione sociale costituita dal Distretto Socio-Sanitario 45 di cui il Comune è capofila, proponendo anche iniziative di supporto alla Rete ulteriori rispetto a quelle finanziate dalla Regione Siciliana.

La Scuola ha già realizzato il Corso di aggiornamento di “Operatore di giustizia riparativa nell’ottica della mediazione penale”, della durata di 80 ore, che si concluderà sabato 11 dicembre e che ha visto impegnati nelle docenze esperti del settore e professori universitari e, fra gli allievi assistenti sociali, avvocati ed altri operatori del comparto sociale.

La Scuola ha inoltre organizzato le attività di Tirocinio obbligatorio per gli studenti del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale iscritti al I anno. Leattività si svolgeranno in aula, nei locali di C.so F. Crispi, e prenderanno avvio martedì 11 gennaio. La Scuola si occupa di strutturare i percorsi di tirocinio previsti anche per gli studenti iscritti al II e al III anno accademico.

La Scuola, che da tempo si prende cura di coloro che conseguono la laurea anche nel loro percorso formativo oltre gli studi universitari, ha organizzato altresì il corso di preparazione all’esame di Stato per l’abilitazione allaprofessione di assistente sociale, avviato a settembre e che si è concluso il 15 novembre.

Per richiedere informazioni, oltre a consultare il sito internet www.unimodica.it, è possibile contattare la Segreteria della Scuola ai numeri 0932/947851 – 0932/942066 o all’indirizzo di posta elettronica segreteria@unimodica.it.

