Strade ai minimi termini a Vittoria. Lega: “Correre ai ripari”

Manutenzione stradale, è uno dei problemi principali per la città di Vittoria. Soprattutto ora che, con le prime piogge, l’asfalto, anche quello rattoppato, si è completamente deteriorato, andando a complicare un quadro di per sé già disastrato. E’ quanto afferma il vicecommissario cittadino della Lega, Giuseppe Mangione, che evidenzia la necessità di provvedere al più presto possibile con interventi mirati “perché più tempo passa – sottolinea – e peggio sarà. Certo, non è addebitabile alcuna responsabilità all’attuale amministrazione, in carica appena da qualche settimana, ma alla stessa lanciamo indicazioni per rendere più fluida la circolazione veicolare e, soprattutto, per evitare il ripetersi di incidenti alcuni dei quali, come purtroppo abbiamo appurato, con esito mortale”. Mangione segnala la pericolosità legata alla presenza di buche profonde non segnalate sulla Ss 115 all’incrocio con l’uscita del quartiere Forcone, lungo tutto il tracciato sino ad arrivare alla Fontana della Pace. “Inoltre – prosegue – tutta la via Gaeta è ridotta a un percorso di guerra per non parlare del tratto stradale per Scoglitti, soprattutto in prossimità della Crai. Queste le difficoltà più evidenti, che rendono necessario un intervento tempestivo. Tutto il resto non è da meno e quindi servirebbe un piano di ripavimentazione complessivo. Sollecitiamo un intervento specifico da parte dell’Amministrazione comunale di Vittoria. Per quanto ci riguarda, saremo pronti a segnalare le problematiche che, di volta in volta, si verificheranno. E’ una situazione complessa che merita di essere posta sotto attenzione, di certo tra le priorità per Vittoria”.

