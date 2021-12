Lions Club di Vittoria: raccolta alimentare

Il direttivo del Lions Club di Vittoria nei giorni scorsi ha deliberato di dedicare un sabato di ogni mese dell’anno sociale in corso (2021-2022) alla “Raccolta alimentare” per indigenti da devolvere alla Caritas di ogni Parrocchia di Vittoria.

“Primum vivere, deinde philosophari”, cioè è sempre il momento, anche in uno stadio avanzato di civiltà, di anteporre i bisogni primari dell’uomo ai discorsi e alle teorizzazioni, che spesso fanno smarrire il senso della realtà, sebbene siano necessari per capirla.



I Lions di Vittoria , con in testa il Presidente Giovanni Busacca, hanno iniziato il “service” in oggetto sabato scorso , 4 dicembre, di pomeriggio, presso un grosso supermercato della città. La titolare ha messo a disposizione un angolo del suo locale e vari scatoloni. Da un bilancio della raccolta è risultato che erano stati raccolti beni alimentari per circa 600/700 euro.

Questa merce è stata consegnata domenica mattina (5 dicembre 2021) alla Caritas della Parrocchia “Sacro Cuore” di Vittoria per essere distribuita alle persone bisognose del relativo territorio parrocchiale. Nella foto un momento della raccolta.

