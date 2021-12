Iniziativa “Insuperabili” a Modica

Oggi a supporto dell’associazione Insuperabili ONLUS di Modica, diciassettesima sede in Italia, è sceso in campo anche il Rotaract.

Insuperabili è un progetto nato nel 2012 dalla volontà di creare delle scuole calcio per ragazzi e ragazze con disabilità fisiche e motorie, cognitive e affettivi e relazionali, emotive e comportamentali.

In occasione delle festività natalizie, l’associazione su tutto il territorio nazionale ha lanciato una raccolta fondi per continuare a finanziare il progetto delle scuole calcio, e far conoscere le loro iniziative, invitando all’acquisto di un panettone o un pandoro.

Il Referente Andrea Anzaldi afferma che: “La nostra associazione è nata da poco a Modica, e si occupa, come le altre presenti in Italia, di fare sport per aiutare a socializzare e integrare ragazzi e ragazze con disabilità fisiche e motorie. Nella nostra Associaizone circola una frase: “ammetto la sconfitta e le mie diverse qualità, non me ne vergogno. Mi vergognerei solo di non combattere e provarci con tutto me stesso”, questa è il fil rouge che accompagna ogni nostra iniziativa, nonostante le mille difficoltà. Lavorare con i ragazzi è qualcosa di bello e sono sicuro che a Modica riusciremo a fare cose grandi”.

A supportare l’iniziativa di raccolta fondi anche il Rotaract di Modica.

“Siamo qui – sottolinea Roberto Leone – a supporto dell’associazione Insuperabili, affinché anche il territorio modicano possa conoscerli. Come Club abbiamo pensato di sostenerli perché si tratta di un progetto innovativo al sostegno del territorio, di socializzazione e integrazione. Una novità per la nostra città!”

Insuperabili a Modica opera con ben otto coach formati e preparati, in grado di rendere lo sport uno strumento si divertimento e di allenamento.

