Pozzallo. Illuminato “L’albero della Nonna” in piazza delle Rimembranze

Alla presenza di tanti cittadini stasera è stato illuminato “L’albero della nonna”, che arricchisce in maniera particolare e rende ancor più colorata Piazza delle Rimembranze a Pozzallo.

Era presente una nutrita rappresentanza delle “Uncinettine”, le volontarie che con la loro creatività hanno realizzato un albero alto circa sei metri, composto da 1.200 formelle di lana interamente ottenute dal riciclo di vecchi manufatti in lana.

Per l’Amministrazione Comunale erano presenti il Sindaco Roberto Ammatuna e l’Assessore alla Cultura Giuseppe Privitera, entrambi hanno sottolineato l’alto valore simbolico del manufatto e l’importanza del messaggio che viene trasmesso alla città.

L’augurio di tutti è stato quello di proseguire in un percorso comune di collaborazione, per realizzare iniziative di crescita sociale che coinvolgano sempre più i cittadini.

