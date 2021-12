Erba legale: tre modi per assicurarsi di comprare la migliore

Non hai ancora molta familiarità con questo mondoma vuoi comunque essere sicuro di acquistare la miglior erba legale? Ecco tre aspetti a cui prestare particolare attenzione, fermo restando che recarsi in un canapa shop fisico e chiedere l’aiuto degli addetti alle vendite od ordinare online presso un CBD shop tra i più noti e forniti sono le soluzioni migliori per non sbagliare anche quando si è alle prime armi.

Coltivata in Europa, lavorata in sicurezza e di buona varietà: le caratteristiche della miglior erba legale

È da rivenditori come questi che trovi, infatti, infiorescenze di erba legale e altri prodotti derivati dalla canapa provenienti da coltivazioni autorizzate e che hanno sede in Europa. Perché è importante? Perché è qui che è richiesto ai coltivatori di canapa di usare solo semi tra quelli iscritti negli appositi registri: è un requisito che garantisce al consumatore finale il rispetto della soglia massima dello 0.6% di THC, al di sotto della quale è escluso qualsiasi effetto psicotropo o drogante per la canapa e i suoi derivati e ne è consentito il consumo in Italia. Poter ricostruire la filiera produttiva è, per altro, una garanzia in più di sicurezza del prodotto finale: se la prima è “tracciata” è più facile, infatti, assicurarsi che siano stati rispettati i più alti standard previsti in materia e che non siano stati utilizzati invece pesticidi e agenti chimici pericolosi o capaci di incidere sulle proprietà organolettiche della canapa e dei suoi derivati.

Per essere certo di comprare la miglior erba legale, però, dovresti far attenzioneanchea che tipo di lavorazione ha subito: solo se i cannabinoidi sono passati attraverso un meccanismo di estrazione a CO2, per esempio, i principi attivi rimangono completamente inalterati e riescono ad avere dei benefici per l’organismo, oltre che risultare completamente atossici. Leggere attentamente le etichette se acquisti in negozio o le schede prodotto se acquisti online ti permette di ricavare informazioni utili: tieni conto che se l’azienda si presenta attraverso certificazioni bio o di qualità è un buon segnale.

Soprattutto se compri in negozio, una serie di condizioni “sensoriali” come colore, odore, consistenza, eccetera dovrebbero aiutarti a capire, ancora, se quella che hai davanti è davvero una buona – se non la migliore – erba legale in commercio. Se compri online in tuo aiuto potrebbero venire, invece, soprattutto due fattori: varietà e purezza dell’erba legale. Non è difficile, facendo una semplice ricerca in Rete, scoprire quali sono le varietà di cannabis light più amate da chi ha un po’ più di familiarità con questo mondo e in cosa differiscano: la Cheese e l’Amnesia, per esempio, sono tra queste per la corposità delle infiorescenze la prima e per gli effetti particolarmente accentuati di cui è capace la seconda. Se non acquisti infiorescenze ma olio di cannabidiolo, la purezza, espressa in percentuali che indicano la concentrazione, ti aiutano a farti un’idea di quanto “forte” sia il prodotto e di quanta efficacia possa avere di conseguenza.

Ricorda, comunque, che una volta assicuratoti di acquistare un prodotto sicuro e di buona qualità, più che cercare la miglior erba legale in assoluto, che non esiste, dovresti sforzarti a trovare l’erba light più efficace per te e a seconda delle ragioni per cui intendi utilizzarla.

