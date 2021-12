Nuova luce per la città di Modica

La città di Modica ha una nuova luce grazie a un intervento di riqualificazione del territorio ed efficientamento energetico che ha comportato la sostituzione di oltre 9.000 punti luce con sorgenti LED che diventeranno quasi 11.000 entro fine anno con la realizzazione di impianti, nuovi o ampliati, per un totale di ulteriori 1.500 punti luce.

Il progetto, realizzato dalla ESCo City Green Light, iniziato nell’aprile del 2017, ha permesso di creare un’illuminazione più sicura, più efficace e soprattutto green al 100% che ha prodotto un elevato risparmio energetico.

È del 72% la percentuale di abbattimento dei consumi che sono passati da 7.140.000 kWh a 2.000.000 kWh all’anno con una riduzione di immissione nell’ambiente di 15.500 tonnellate di CO2, quantità di anidride carbonica che corrisponde alla piantumazione di 80.000 nuovi alberi. Non solo risparmio energetico ma anche rispetto del paesaggio, perché le nuove tecnologie led hanno consentito di adeguare la luce alle diverse caratteristiche del territorio. Così, per il centro storico, è stata utilizzata una temperatura di colore di 2.200 gradi Kelvin per una luce più calda al fine di rispettare e valorizzare le atmosfere e le suggestioni delle bellezze architettoniche di una città che è patrimonio dell’Unesco. I risultati dell’intervento saranno presentati in Municipio giovedì 9 dicembre, alle ore 16,30, durante un evento con la presenza di Ignazio Abbate, Sindaco di Modica e, a seguire, si svolgerà, in Piazza Matteotti, l’accensione dell’Albero di Natale donato al Comune da City Green Light.

“City Green Light – spiega il Sindaco di Modica Ignazio Abbate – è un’azienda che ha preso a cuore la nostra Città, ben oltre quelli che sono gli accordi contrattuali stipulati in passato. Gli amici di Vicenza hanno voluto fortemente ‘accendere’ il Natale dei modicani con questa magnifica installazione luminosa che dominerà la scena del centro storico per tutto il periodo delle feste. Al di là di questo omaggio, City Green Light si è già dimostrata partner serio, affidabile e competente che negli ultimi anni ha cambiato in meglio il volto della nostra Città. Grazie alla massiccia opera di rinnovo e sostituzione dei corpi illuminanti abbiamo ottenuto un risparmio energetico notevole che si traduce in più cura per l’ambiente e maggior economicità per le casse comunali, oltre naturalmente ad una visibilità nettamente migliorata. L’augurio è che questa partnership possa continuare anche in futuro per tanti anni ancora”.

Per Alessandro Visentin, CEO di City Green Light: “Abbiamo lavorato in stretta sinergia con l’Amministrazione comunale per costruire insieme un progetto di riqualificazione che rispondesse il più possibile alle esigenze del territorio. Il risultato che vediamo oggi è frutto di un percorso che andrà avanti con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e dell’ambiente”.

