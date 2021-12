Pozzallo. Ammatuna scrive ai vertici Ast su disservizi pendolari

Con una frequenza ormai quotidiana, gli studenti pendolari di Pozzallo che viaggiano verso Ragusa e Modica subiscono disagi dovuti ai continui disservizi tecnici dei mezzi dell’AST.

A fronte del costo dei titoli di viaggio non proprio economico, l’AST ripetutamente offre un servizio che lascia alquanto desiderare.

È di questi giorni, afferma il Sindaco di Pozzallo Ammatuna in una lettera inviata alla Direzione Regionale dell’AST , il verificarsi di numerosi e ripetuti guasti tecnici ai mezzi durante il tragitto, che ha penalizzato gli studenti pozzallesi, recuperati e trasbordati su altri mezzi e costretti inevitabilmente ad accumulare ritardi per l’ingresso a scuola o, peggio, per quelli diretti a Ragusa, costretti a perdere le coincidenze e quindi ore di lezioni.

Nonostante questa Amministrazione sia più volte intervenuta nei confronti dei dirigenti dell’AST di Modica, ogni rassicurazione di un servizio puntuale ed efficiente é stata poi disattesa dai fatti.

Ammatuna chiede che il trasporto degli studenti pendolari assicurato dall’AST venga espletato con mezzi efficienti e moderni in grado di coprire le tratte con puntualità per non creare disagi ai viaggiatori e soprattutto agli studenti che con sacrificio raggiungono le loro sedi scolastiche.

