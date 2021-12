Il Modica Calcio, verso il sold out anche con il Pro Ragusa

Allenamento sotto la pioggia ieri pomeriggio per il Modica Calcio di Giancarlo Betta, che dopo il successo ottenuto mercoledì al “Meno Di Pasquale” contro il Città di Avola nel recupero della decima giornata del campionato di Promozione, domenica al “Vincenzo Barone” ospiterà il Pro Ragusa nel quarto derby ibleo della stagione.

La formazione rossoblu e quella ragusana allenata dall’ex Carmelo Giglio, si affrontano per la terza volta nel giro di pochi mesi. A settembre, infatti, i due undici si sono affrontati in Coppa Italia con i rossoblù della Contea che hanno avuto la meglio in tutte e due le sfide.

Quella di domenica, tuttavia, sarà una partita diversa tra due squadre che hanno differenti obiettivi stagionali.

“Giochiamo contro una squadra giovane di buone qualità – spiega Giancarlo Betta – la dirigenza ragusana ha lavorato bene puntando su giovani ragusani di indubbie qualità che in passato io stesso ho seguito per club più importanti. Dobbiamo scendere in campo con la giusta concentrazione e con il massimo rispetto dei nostri avversari che dopo averci affrontato già due volte – continua – conoscono le nostre qualità e faranno di tutto per metterci in difficoltà. Noi – conclude il trainer rossoblu – abbiamo intrapreso una strada e dobbiamo continuare a seguirla con il massimo rispetto di ogni avversario, ma con la consapevolezza di poter centrare i nostri obiettivi”.

Così come nel derby con il Club Calcio Vittoria, anche domenica con il Pro Ragusa si va verso il sold out. La tifoseria, infatti, sta rispondendo bene e purtroppo la capienza limitata del “Vincenzo Barone” penalizza i tanti appassionati dei colori rossoblù che non potranno accedere sulle tribune della struttura di via Nazionale perchè il numero di posti è limitato.

La speranza, è che presto anche questo ostacolo su cui si sta lavorando da settembre possa essere superato, in modo da poter permettere a tutti di poter incitare la squadra della propria città. In tal senso la dirigenza rossoblu si trova in uno stato di impotenza avendo già ottemperato tutto quello che era di sua competenza, ora si aspettano delle risposte fattive anche in ottica del big match che il “Vincenzo Barone” ospiterà il prossimo 19 dicembre, quando il Modica Calcio sfiderà l’attuale capolista Mazzarrone gara importante anche se non decisiva per il proseguo del campionato, e in tale ottica sarebbe bello poter assecondare tutte le richieste che sicuramente arriveranno e allo stato attuale impossibili da accontentare. Inoltre questo stato di attesa mina notevolmente l’entusiasmo e i sacrifici messi in atto dalla società per il progetto di rilancio del calcio nella città della Contea.

Il derby tra Modica Calcio e Pro Ragusa sarà arbitrato da una terna acese. Il direttore di gara sarà il signor Alessio Marino che si avvarrà della collaborazione dei colleghi di sezione Franzjoseph Grasso e Davide Orazio Belfiore.

Calcio d’inizio fissato per le 14,30 con diretta streaming sulla pagina facebook ufficiale del Modica Calcio.

Salva