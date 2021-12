Controlli a Ragusa. Collaborazione Polizia locale e “La Torre”

Con apposita determinazione dirigenziale del Settore VIII – Polizia Municipale, è stato approvato un patto di collaborazione tra il Comando di P.M. e l’istituto di vigilanza “La Torre” mirato alla tutela del patrimonio comunale da effettuare nei fine settimana del periodo natalizio ( venerdì, sabato e domenica dalle 22 alle 2).

“Abbiamo sottoscritto stamane con l’Istituto di vigilanza “La Torre” – dichiara l’assessore alla Polizia Municipale, Ciccio Barone – un patto di collaborazione che consentirà al Comando di P.M. di potere contare sulla collaborazione, per tutto il periodo natalizio e comunque fino al 9 gennaio 2022, dell’istituto di vigilanza, per svolgere mirati servizi di controllo nel centro storico e nelle zone commerciali del territorio garantendo così maggiore sicurezza ai commercianti ed ai cittadini. Per tale collaborazione corrisponderemo alla società “La Torre”, un importo forfettario di 2000 euro”.

Una collaborazione già sperimentata in estate e, nelle ultime settimane, a Modica.

