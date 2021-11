Ragusa. Dirette social su Instagram per la formazione dei giovani

Come prepararsi bene ad un colloquio? Quali le opportunità attuali del mercato del lavoro? Come districarsi tra i tanti concorsi pubblici o creare una start-up evitando trappole e appoggiandosi ad una rete di altre imprese? E ancora, come creare un’impresa culturale, spendersi nel mondo del digital marketing, aprire una propria struttura ricettiva che sia in linea con l’attuale mercato turistico? Cosa bisogna sapere, accettando un impiego, a livello contrattuale?

Queste e altre domande troveranno risposta nel primo ciclo di dirette social che il progetto Informagiovani del Comune di Ragusa, curato dalle Politiche Giovanili e dalla Consulta Giovanile, propone a partire da giovedì prossimo 2 dicembre fino al 5 maggio 2022. Dodici incontri durante i quali professionisti, docenti universitari ed esperti di settore scelti e coinvolti dal team del progetto, dialogheranno con le ragazze e i ragazzi interessati attraverso il social network Instagram @informagiovaniragusa, rispondendo a tutti i loro interrogativi. I video delle dirette saranno comunque disponibili per essere visti in qualsiasi momento sul canale Youtube dell’Informagiovani e all’interno dello stesso account Instagram.

“I nostri giovani, in un mondo in cui le opportunità professionali sono fortemente ridotte” spiega Simone Digrandi, delegato del Sindaco per le politiche giovanili e ideatore dell’Informagiovani, “hanno bisogno di capire come stanno le cose ed in che modo possono provare a mettersi in gioco. Per questo, insieme ai membri della Consulta Giovanile con cui portiamo avanti il progetto e gli sportelli d’ascolto, abbiamo pensato di fare un passo in più: utilizzare il social network più frequentato dai giovani per parlare loro di tematiche specifiche e assolutamente in linea con ciò che hanno bisogno di sapere su tutti i fronti, dalla preparazione motivazionale per i colloqui, all’approccio verso le professioni pubbliche, private ed il mondo imprenditoriale. Un grazie sincero va a tutti i docenti e professionisti che hanno accettato con entusiasmo il nostro invito”.

L’Informagiovani comunale, ricordiamo, è operativo dallo scorso 15 ottobre e permette ai giovani ragusani di trovare e prenotare facilmente gli spazi cittadini a loro disposizione – aule studio, sale riunioni/workshop, luoghi sportivi e per organizzare eventi – capire come partecipare alle attività della Consulta, usufruire di sportelli di ascolto tematici (startup, università, licei, carriere militari, servizio civile e lo spazio “porta la tua idea in Comune”) trovare bandi, concorsi, corsi di formazione. E’ facilmente raggiungibile attraverso il sito web dell’Ente, il contatto instagram @informagiovaniragusa e il desk in presenza al Palazzo Comunale, secondo piano, dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e 15.00-19.00 o anche telefonicamente al numero 0932 676266 e via mail: informagiovani@comune.ragusa.gov.it.

Elenco completo degli incontri:

giovedì 2 dicembre 2021, ore 19.30 – “Come funziona il mercato del lavoro: ci sono opportunità per me?” – con Lorenzo Lauria, Direzione vendite Italia Myspresso – Pop Caffè

giovedì 16 dicembre 2021, ore 19.30 – “Start-up: le trappole da evitare per un successo aziendale” – con Rosario Faraci, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese – Dip. di Economia e Impresa, Unict

giovedì 13 gennaio 2022, ore 19.30 – “Come scrivere un curriculum efficace e prepararsi ad un colloquio di lavoro” – con Salvo Scribano, formatore e Coach NLP certificato

giovedì 20 gennaio 2022, ore 19.30 – “Il Team Working e la collaborazione: motore d’impresa” – con i responsabili di YoutHub Catania

giovedì 3 febbraio 2022, ore 19.30 – “Apri la tua struttura ricettiva e fa si che sia unica! Le nuove sfide del mercato turistico” – con Daniele La Rosa, Presidente CCN “Antica Ibla”

giovedì 17 febbraio 2022, ore 19.30 – “Erasmus, istruzioni per l’uso. perchè è un’esperienza importante” – con Adriana Scamporrino, insegnante di lingue e letterature straniere, esperta linguistica

giovedì 3 marzo 2022, ore 19.30 – “Concorsi pubblici: quali scegliere, come iscriversi, come gestirli, come prepararsi” con Nino Landro, avvocato interno Comune di Ragusa

giovedì 17 marzo 2022, ore 19.30 – “Creare un’impresa culturale: dal rilancio dei beni collettivi alla sostenibilità della rigenerazione” – con Giorgio Franco, Presidente Coop. “Badia Lost & Found” – Lentini (SR)

sabato 2 aprile 2022, ore 15.30 – “Mi offrono un impiego, cosa devo sapere? 1: Il contratto” – con Maria Laura Birgillito, esperta in diritto del lavoro e dottore di ricerca in diritto del lavoro europeo

giovedì 7 aprile 2022 – “Le nuove professioni del Digital Marketing: fanno per me?” – con Salvo Scribano, formatore e Coach NLP certificato

sabato 23 aprile 2022, ore 15.30 – “Mi offrono un impiego, cosa devo sapere? 2: Il rapporto di lavoro” – con Maria Laura Birgillito, esperta in diritto del lavoro e dottore di ricerca in diritto del lavoro europeo

giovedì 5 maggio 2022 – “Progetto Policoro: auto imprenditorialità e auto impiego, essenziali per la crescita della comunità” – con Fabrizio Iacono, Animatore di comunità Progetto Policoro Diocesi di Ragusa

