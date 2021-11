Ordine pubblico a Vittoria. La proposta di La Rosa(MPSI-Lega)

“E’ da apprezzare la visita del prefetto di Ragusa assieme agli altri vertici provinciali delle forze dell’ordine subito dopo la rapina di venerdì scorso in centro a Vittoria. Ora, però, è la politica che deve dare risposte. E le deve dare sul piano operativo. Proprio per consentire alla Prefettura e alle forze dell’ordine di dare vita ad azioni concrete”. E’ quanto sostiene il presidente provinciale Mpsi Ragusa, Andrea La Rosa, che è anche responsabile Enti locali della Lega provinciale, dopo l’escalation di attività criminali, compreso l’accoltellamento di sabato sera, che ha interessato, nell’ultima settimana, il territorio ipparino. “E chiediamo l’intervento della politica – continua La Rosa – per un motivo preciso. E cioè per il fatto che le forze dell’ordine devono essere messe nella condizione di potere controllare il territorio. Ecco perché si rende necessario, da subito, l’aumento degli organici. Altrimenti, la presenza di venerdì scorso sarà stata soltanto una visita di cortesia che nulla sposta rispetto alle necessità di garantire risposte di un certo tipo alla cittadinanza. Un’altra proposta? Potrebbe essere quella di rendere fissa nella città di Vittoria la presenza del reparto prevenzione crimine di Catania. La richiesta è comune. Ci si rende conto, infatti, che non è possibile coprire un vastissimo territorio con il personale ridotto a poche unità per turno. Ci appelliamo al primo cittadino, affinché consideri questa nostra proposta una necessità utile alla sicurezza della comunità e, attraverso il nostro consigliere comunale Biagio Pelligra, invocheremo attenzione e dibattito in consiglio, perché i riflettori puntati a tal riguardo non possono venire meno. Quindi, se risposte occorre dare, bisogna farlo in maniera adeguata, rimpinguando in prima battuta gli organici. Vittoria ha bisogno di recuperare la tranquillità necessaria per potere crescere e svilupparsi. E affinché ciò accada, le forze dell’ordine devono fare sentire la propria presenza nella maniera più massiccia e costante possibile”.

