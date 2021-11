Modica. Asd Revolutionbike, un anno da ricordare

E’ stato un anno entusiasmante per l’Asd Revolutionbike, il sodalizio di Modica che ormai ha raggiunto una fama che travalica gli angusti confini regionali. La società siciliana ha innanzitutto allestito due grandi eventi di Mtb, l’XC Città di Modica dello scorso febbraio e il ritorno della Granfondo Castello de Conti nella scorsa estate, eventi che hanno raccolto non solo grandi numeri di partecipazione, ma molti consensi per un’organizzazione degna di essere considerata al massimo livello nazionale.

Non contenta di ciò, l’Associazione ha preso parte a tutto il vasto calendario di prove regionali chiudendo nelle prime tre posizioni assolute sia del campionato Fci regionale che della Mediterranean Mtb Challenge, ma soprattutto ha aperto un’Academy per l’avviamento al ciclismo dei più piccoli. Sarebbe stato davvero impensabile prevedere un simile successo di affluenza, tantissimi bambini stanno imparando settimana dopo settimana non solo ad andare in bici, a farlo correttamente migliorando le proprie doti di equilibrio e di guida attraverso mille giochi, ma soprattutto stanno apprendendo tutto quel che rappresenta la bellezza del ciclismo, la libertà che ogni bicicletta porta con sé.

La campagna di adesioni per la nuova stagione è già iniziata e l’Asd Revolutionbike propone una prova gratuita per tutti i bambini e per i loro genitori, per capire che cosa si potrà insegnare ai ragazzi nel corso dell’anno, attraverso gli insegnamenti di Saverio Bonomo e Gianluca Zaccaria e il coordinamento di Daniela Lino, senza dimenticare la supervisione del responsabile del team Fabio Savarino e tutto il direttivo della società che lavora dietro le quinte. E’ importante però fare presto, perché le iscrizioni sono a numero chiuso per seguire ogni bambino al 100%.

Intanto già si lavora per gli eventi della prossima stagione e nei prossimi giorni verranno ufficializzate le date

