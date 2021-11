Porto di Pozzallo, Campo: “Oggi nuove promesse e rassicurazioni”

“Ancora una volta, promesse e rassicurazioni fornite dall’assessore Falcone, oggi in visita al porto di Pozzallo, dopo le nostre insistenti richieste di intervento da parte della Regione. Ora auspichiamo che le criticità per le quali da tempo ci battiamo si concretizzino, al più presto, in interventi celeri e risolutivi”. Lo dice la deputata regionale del Movimento 5 Stelle di Ragusa, Stefania Campo, che questa mattina ha partecipato all’incontro tenutosi presso la struttura portuale e che ha visto presente l’esponente del governo siciliano, insieme al dirigente del Servizio infrastrutture portuali del Dipartimento infrastrutture, Carmelo Ricciardo, al comandante della Capitaneria di porto, Donato Zito, e al sindaco del Comune di Pozzallo, Roberto Ammatuna. “Dopo le nostre numerose sollecitazioni, a partire dalla richiesta di audizione, addirittura inoltrata nel luglio 2020, e la seduta di Commissione di una decina di giorni fa, Falcone si era impegnato a organizzazione un incontro tecnico con il sindaco di Pozzallo, presso il suo assessorato a Palermo, in maniera da poter visionare le proposte redatte dal Comune – spiega Campo –. Tuttavia questo specifico incontro, rinviato la settimana scorsa dallo stesso Falcone, si è trasformato oggi in un ulteriore sopralluogo alla presenza di tanti imprenditori che, in tal modo, hanno avuto l’opportunità di esprimergli direttamente il proprio malumore per le problematiche che negli anni si sono incancrenite per responsabilità esclusive della Regione. La stessa cosa ha potuto fare la Capitaneria di porto, spiegando dettagliatamente la visione d’insieme delle numerose e gravi criticità, che relativamente al porto grande riguardano le manutenzioni dell’impianto idrico, elettrico e fognario, i problemi di pubblica sicurezza, il dissesto delle banchine e dei dispositivi di protezione. E su tutti questi aspetti l’assessore si è preso l’impegno di stanziare le somme necessarie nel più breve tempo possibile. D’altronde, Falcone non avrebbe potuto garantire altro, visto che il porto, di suo, incassa sostanziose tasse che però, paradossalmente, non vanno a finire in un capitolo dedicato alle manutenzioni stesse, così come accade ad esempio per le autostrade. Non comprendendo come ciò sia possibile, ci siamo presi l’impegno, sperando di essere sostenuti da una maggioranza trasversale in Parlamento, per una legge apposita affinché le entrate derivanti dalle tassazioni vengano reinvestite nei porti stessi. Anche perché le manutenzioni devono essere fatte con costanza e non quando certe condizioni tecniche diventano gravi, pericolose o irreversibili”. Altra questione, com’è noto, riguarda il porto piccolo, “anche in questo caso – prosegue Stefania Campo – ci troviamo davanti ad una questione importante, dal momento che dobbiamo permettere alle aziende di poter lavorare con costanza e serenità. E, quindi, abbiamo chiesto con determinazione che se la Regione non è in grado di risolvere la questione dell’insabbiamento, in tempi celerissimi, almeno garantisca un indennizzo ai lavoratori. Ci auguriamo, questa volta, che questo ulteriore sopralluogo di Falcone a Pozzallo non si riveli un escamotage per tenere buoni gli animi. Non c’è più tempo e non ci sono più scuse che tengano”.

