Giarratana, corso gratuito su uso strumenti digitali

Lunedì 29 novembre presso i locali della stazione dei Carabinieri di Giarratana avrà inizio un corso gratuito per insegnare a chi ha più di 65 anni ad usare in maniera ottimale gli strumenti digitali che si hanno in casa per semplificare la loro vita di tutti i giorni. La Fondazione Leonardo di Leonardo Company in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri ha infatti pensato ad un corso per insegnare passo dopo passo come usarli. Il corso è assolutamente gratuito e gli insegnanti saranno proprio gli ingegneri che lavorano in Leonardo. Con questo corso si avrà la possibilità di scoprire che il cellulare, il computer e il tablet non sono così complicati come sembrano. Anzi già le funzioni più semplici permetteranno all’utente di svolgere comodamente molte attività pratiche ed utili ed in tanti casi anche divertente.

Salva