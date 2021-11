Giovanna Criscione confermata segretaria provinciale SLP Ragusa

Si è svolta a Ragusa la 3^ Assemblea Congressuale del Sindacato dei lavoratori postali della Cisl di Ragusa.

E’stata confermata come segretario Giovanna Criscione che, coadiuvata da Giovanni La Rosa e Giuseppe Bascietto quali membri di segreteria, guiderà l’SLP nei prossimi quattro anni.

L’evento ha visto la partecipazione di 16 delegati eletti nei luoghi di lavoro/congressi territoriali, in rappresentanza di tutte le iscritte e gli iscritti del territorio,con la presenza del Segretario Regionale SLP – CISL Salvo Di Grazia e del Segretario Generale UST CISL Ragusa/Siracusa Vera Carasi.

Nel corso del dibattito sono state esaminate le grandi trasformazioni in atto nel settore postale, la sua naturale evoluzione, connessa all’avvento della net-economy e della digitalizzazione del lavoro, ed il futuro che attende una delle più importanti aziende di servizi del nostro Paese.

Si è trattato di un Congresso animato da alcune comprensibili preoccupazioni sulle prospettive del lavoro ma anche da molto entusiasmo e partecipazione, per la consapevolezza del ruolo imprescindibile che un sindacato moderno come l’SLP è chiamato a svolgere per la tutela dei diritti dei lavoratori.

