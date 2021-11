Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza al Comune di Vittoria

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica oggi hanno incontrato a Palazzo Iacono il sindaco di Vittoria. Aiello ha ricevuto il Prefetto di Ragusa, il vicario del Questore, il comandante provinciale dei carabinieri e il suo collega della guardia di finanza.

“Siamo qui” ha detto il Prefetto, “per manifestare vicinanza alla città, alla nuova amministrazione e confermare, qualora ve ne fosse bisogno, che lo Stato c’è ora e ci sarà sempre”.

Una visita quella di oggi, che giunge in un momento in cui in città si verificano episodi criminali che creano timore e scuotono negativamente i cittadini.

“Noi siamo qui” ha continuato il Prefetto e teniamo alta la guardia, rafforzeremo i controlli e vigileremo con la massima attenzione”.

Il sindaco ha ringraziato il Prefetto e i rappresentanti delle istituzioni, affermando che questa visita, in questo momento, ha un valore che supera ogni aspettativa. Inoltre ha detto che apprezza moltissimo l’interesse manifestato dal Prefetto per la città di Vittoria, che ha vissuto anni di privazione della vita democratica.

