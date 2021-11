Modica. Allerta meteo gialla. Limitare gli spostamenti

In considerazioni delle avverse condizioni meteo che interesseranno il nostro territorio, dalle prossime ore e per le successive 24/36 ore, sono previste possibili forti temporali già dalla mattina con abbondanti precipitazioni.

Per tale ragione il sindaco di Modica avvisa la cittadinanza affinché, in relazione alle possibili evoluzioni di tali fenomeni, vengano limitati, solo per motivi necessari e urgenti gli spostamenti. Sulla base delle previsioni meteo per le prossime ore, le quali prevedono precipitazioni con carattere di temporale con quantitativi da moderati ad elevati, è scaturita l’emanazione dello stato di preallarme con allerta meteo GIALLA anche per il nostro territorio. In conseguenza di ciò il Sindaco, a partire dalle ore 24,00 di oggi ha attivato il presidio operativo di Protezione Civile presso il Palazasi (tel. 3313045200. L’invito alla cittadinanza è quello di adottare le buone pratiche della prudenza che per questi casi sono quelli di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari, e di modulare le ordinarie attività di ciascuno, in relazione alle possibili evoluzioni delle condizioni meteo

Salva