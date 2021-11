Ufficio Postale Ibla fruibile ogni giorno. Novità per Roccazzo

“L’Ufficio Postale di Ragusa Ibla tornerà ad essere aperto ogni giorno, dal lunedì al sabato”. Lo annuncia l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, che nei mesi scorsi era intervenuto scrivendo ai vertici di Poste Italiane perché l’orario dello sportello tornasse a pieno regime.

“È arrivata la risposta positiva da Poste Italiane – spiega – l’ufficio del quartiere di Ibla sarà ripristinato completamente, restituendo ai cittadini un servizio di enorme importanza. Novità anche per lo sportello del Comune di Roccazzo che passa da uno a tre giorni di apertura, cioè il martedì, il giovedì e il sabato”.

“Sono molto contento che Poste Italiane abbia accolto la mia richiesta – conclude – PI nel territorio siciliano riveste un ruolo pubblico di rilevante importanza per la comunità anche grazie alla sua capillarità ed è un punto di riferimento imprescindibile per i cittadini, soprattutto per i più anziani”.

Salva