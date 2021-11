Il Liceo Musicale “Verga” di Modica masterclass

Si terrà il 26 e 27 Novembre p.v. a Modica presso l’Auditorium ex convento del Carmine in Piazza Matteotti, la Masterclass tenuta dal grande Emmanuel Sèjournè, Docente e Direttore del Dipartimento di Percussioni del Conservatorio Superiore di Strasburgo e considerato tra i massimi esponenti mondiali in ambito compositivo ed interpretativo per le percussioni in special modo per quelli a tastiera: Vibrafono, Marimba, Metallofono, Xilofono.

Organizzato dal Liceo Musicale dell’Istituto I.S. “G. Verga” di Modica in collaborazione con la Fondazione Teatro Garibaldi ed il Patrocinio del Comune di Modica nonché Sponsor di fama internazionale come i prestigiosi marchi ADAMS e Resta-JayPercussions, costruttori di bacchette ed accessori per percussioni e la premiata Casa Musicale S.Filippo di Messina, vedrà, considerato la caratura Mondiale del docente, la partecipazione di ben 26 corsisti provenienti da ogni parte d’Italia e dall’Estero.

La Masterclass sarà incentrata sulle tecniche degli strumenti a percussione a tastiera (Marimba, vibrafono, xilofono, metallofono) a membrana (tamburo, timpani) ed avrà come linee guida i vari metodi e studio delle composizioni scritte dallo stesso Maestro Sèjournè, veri capisaldi didattici per chi decide di intraprenderne ed approfondirne lo studio. Come musicista, Sèjournè è considerato uno dei più importanti percussionisti a tastiera ed ha ampliato le prestazioni di vibrafono e marimba introducendo il suonare a sei bacchette. Ha tenuto numerosi recital in Europa, Asia e Nord America e si è esibito con varie orchestre tra cui l’Orchestre Philharmonique de Luxembourg, con la quale ha registrato il “Concerto per Marimba e Orchestra” di Camille Kerger (1997). Ha partecipato a numerosi festival, tra cui “Archipelago” a Ginevra, “Ars Musica” a Bruxelles, “Ultima” a Oslo, “Musica” a Strasburgo e le biennali di Venezia e Zagabria. Ha registrato per gli studi Universal, Fingerprint e Auvidis. Séjourné ha suonato musica improvvisata e jazz, in particolare con il chitarrista svizzero Max Lasser, il percussionista svizzero Fritz Hauser e con Friedemann, con il quale ha vinto il “German Jazz Award Gold 2012” per “The Concert” e in duo di percussioni con Sylvie Reynaert. Come percussionista, Séjourné si è specializzato in marimba e vibrafono. È stato definito “uno dei migliori suonatori di vibrafono del mondo”.

La Masterclass vedrà il suo culmine Sabato 27 Novembre 2021, alle ore 21.00 presso il Teatro Garibaldi di Modica con il Concerto finale dei Corsisti e del Maestro Emmanuel Sèjournè stessoinsieme al Percussion Ensemble Liceo Musicale “G. Verga” di Modica “Drums Together, un evento unico che vedrà il TeatroGaribaldi far da cornice a colui che oggi viene definito, dopo un’esibizione al “Washington Square Festival di New York”,come “uno dei migliori percussionisti al mondo”.

Dopo lo straordinario successo, nei giorni scorsi, del Concorso Internazionale di Direzione di Orchestra di Fiati che ha visto 21 partecipanti provenienti da tutto il mondo ed il Concerto dei finalisti che ha visto la proclamazione in qualità di vincitrice della Maestra americana Tina Di Meglio, evidenziando occasioni di crescita culturale e musicale promossi dall’unico Liceo Musicale Statale della Provincia di Ragusa in collaborazione con la Fondazione Teatro Garibaldi ed il Patrocinio del Comune di Modica, continua, ormai, la consolidata collaborazione tra l’Istituzione scolastica “G.Verga” e gli Enti Fondazione Teatro Garibaldi di Modica che ha dato vita, nel corso degli anni, a molti eventi musicali, diventando così per il territorio sinonimo di qualità, efficienza e professionalità a livello artistico ed organizzativo.

“Saranno una Masterclass ed un Concerto Stellari”, commenta il Prof. Giuseppe Valenti, docente di Esecuzione ed Interpretazione per Percussioni del Liceo Musicale “G. Verga” di Modica, ideatore ed organizzatore, assieme al Docente dello stesso Istituto scolastico Prof. Vincenzo Miracula.

Soddisfazione viene espressa anche dal Sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, Tonino Cannata, il qualecommenta “è un risultato grandioso avere a Modica un artista di livello mondiale dal curriculum vitae unico per la prima volta nella Sicilia Orientale che certamente proietterà ancora una volta la città di Modica nel novero delle città attente alla diffusione di iniziative culturali e musicali di altissimo livello”

All’internazionale evento parteciperanno anche alunni/eccellenze dell’Indirizzo Linguistico dell’Istituto I.S. “G. Verga” che tradurranno, in tempo reale, nelle lingue Francese, Inglese, Spagnolo e Tedesco, le indicazioni ai partecipanti la masterclassdell’illustre Maestro Sèjournè. Tale esperienza si inserisce nel contesto delle varie iniziative di PCTO ovvero Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento – ex alternanza scuola lavoro- avviate dall’Istituto “G.Verga” che danno la possibilità concreta di far fare esperienze lavorative agli alunni.

Salva