Primo successo per la formazione juniores del Ragusa calcio

Prima vittoria stagionale e bel successo per la formazione Juniores del Ragusa calcio che allo stadio di viale Colajanni ha regolato il Città di Comiso con un rotondo 3-0. Ieri pomeriggio, la formazione azzurra allenata da Emanuele Monaco, con il supporto di un quintetto, proveniente dalla prima squadra, che non ha bisogno di presentazioni come quello formato da Buttigè, Trentacoste, Gatto, Veca e Borrometi, è scesa in campo con molta determinazione e cinismo e già sin dai primi minuti, nonostante la squadra avversaria fosse collaudata e ben costruita, è riuscita a sbloccarla.

Ad aprire le marcature dei padroni di casa è stato Buttigè che l’ha buttata dentro su calcio di rigore. Nella ripresa, sempre Buttigè, complice la deviazione di un difensore avversario, è riuscito a marcare il raddoppio con un bel tiro mentre, nelle battute finali, a fissare il risultato conclusivo è stato Cocelli. “Sono soddisfatto non solo per l’esito del match – afferma mister Monaco – ma soprattutto per l’umiltà con cui tutti i ragazzi si sono avvicinati a questo appuntamento dando prova di avere subito assorbito la sconfitta dell’altra volta e di essere pronti a trarre insegnamento da qualsiasi esperienza. Siamo stati bravi a sfruttare al meglio le occasioni più propizie e, nonostante dall’altra parte ci fosse un avversario molto quadrato, abbiamo contenuto le loro reazioni”. Entusiasta anche il dg Alessio Puma che ha assistito all’incontro. “Una bella vittoria – dice – che ci rinfranca di tutte le fatiche sostenute per costruire il settore giovanile”. Gli azzurrini, lunedì prossimo, saranno impegnati in trasferta, per la quinta giornata, contro lo Scicli.

