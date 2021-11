Covid-19, successo app di casinò online

Non c’è dubbio che la pandemia del Coronavirus è un evento che ha cambiato le dinamiche di tutta l’umanità. Il temibile virus ha cambiato totalmente le nostre abitudini e stili di vita, immergendoci quasi in un mondo post apocalittico. Per arginare l’avanzata del contagio, i vari Governi hanno attuato misure di contenimento, come i vari lockdown che si sono susseguiti in questi quasi due anni di pandemia. Da quel momento in poi, costringendo molti a rimanere a casa, molte delle attività scolastiche, lavorative e di svago si sono tenute online. Viene da sé che molte delle attività hanno risentito di questa chiusura forzata, generando un danno economico non indifferente e portando alla chiusura di molte aziende e piccole realtà. Ciò che non ha subito danni sono le attività online, che questi due anni hanno visto un vero e proprio boom, con store, ad esempio Amazon, che hanno soddisfatto i desideri e i bisogni degli utenti.

Tuttavia anche i giochi online hanno avuto un vero e proprio boom, con la maggior parte delle persone che per ammazzare il tempo s’incollavano avanti la propria console, pc o anche smartphone. Questo boom ha compreso anche un altro ramo dei giochi online, ovvero le applicazioni dei casinò. Questo settore è in continua espansione dopo che molti utenti sono passati dai luoghi fisici a quelli digitali, scegliendo tra molti tipi, tra cui i casino online Netent.

A dimostrazione di ciò, di recente è stato pubblicato un rapporto sulle applicazioni di casinò social per mobile 2021. Si è potuto notare come molti giocatori con l’attuale pandemia hanno speso molti soldi su queste piattaforme mobili, sintomo di un’emergenza sanitaria che ha costretto molte persone a restare chiuse nelle proprie abitazioni. Ecco quindi che è stato registrato un importo incredibile, pari a 900 milioni di dollari nei casinò online, in particolar modo nel momento peggiore della pandemia, con tutte le attività chiuse e i contagi in costante aumento, cioè dal terzo trimestre del 2020 al secondo trimestre del 2021.

Mentre solamente in quest’ultimo periodo è stato registrato un importo di 260 milioni di dollari. I dati nel rapporto derivano dalle impressioni degli annunci e dai clic di 12 milioni di installazioni e 239 app.

Inoltre il rapporto pubblicato mette in relazione i dati appena citati con la diminuzione del cosiddetto “Faccia a Faccia” nei centri, calati a causa delle restrizioni

In termini demografici è interessante notare come le applicazioni del casinò mobile hanno la più antica comunità di utenti con giocatori di età superiore ai 45 anni. A ciò si aggiunge che il numero di uomini e donne che compongono questa comunità è distribuito in modo pressoché uniforme.

D’altra parte, il rapporto ha anche evidenziato l’impatto che hanno avuto le modifiche apportate alla politica IFDA di Apple e come queste abbiano causato una notevole diminuzione delle spese di restituzione della pubblicità visualizzata sulla piattaforma. Ciò ha reso Android la piattaforma in cui le applicazioni di casinò social guadagnano di più.

