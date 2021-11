Giuseppe Dipietro nuovo responsabile cittadino UDC Comiso

L’Udc prosegue nella propria attività di riorganizzazione sul territorio coniugando militanza, esperienza e rinnovamento della classe dirigente del partito in provincia di Ragusa. L’ultima proposta, in ordine di tempo, riguarda il Comune di Comiso dove il coordinatore provinciale dell’Udc, Pinuccio Lavima, di concerto con il coordinatore regionale, on. Decio Terrana, ha proceduto alla nomina dei nuovi rappresentanti del partito nella cittadina casmenea nelle persone di: Giuseppe Di Pietro, che ricoprirà il ruolo di responsabile cittadino; Nino Gurrieri, che sarà responsabile organizzativo; e Miriana Licitra, responsabile del movimento femminile.

“Con tali nomine – spiega il coordinatore provinciale Lavima – l’Udc prosegue nel proprio obiettivo di coinvolgere sempre più persone di grande valore umano e professionale e nel contempo operare e mantenere quel radicamento e quella presenza politica sul territorio riaffermando i principi e i valori sturziani che sono alla base del nostro agire e del nostro impegno in politica. Siamo ogni giorno sempre più impegnati a consolidare, rafforzare e allargare l’area dei moderati in provincia di Ragusa, che a nostro parere sarà sempre più determinante e decisiva nei prossimi appuntamenti sia provinciali che regionali. Appuntamenti nel contesto dei quali vogliamo svolgere un ruolo da protagonisti facendoci trovare pronti e determinati al raggiungimento di questi obiettivi che fanno parte del nostro progetto politico”. “Saluto con grande soddisfazione e gratitudine – conclude Lavima – la disponibilità a questo impegno in prima persona degli amici Pippo Di Pietro, Nino Gurrieri e Miriana Licitra unitamente a tutti gli altri militanti di Comiso. A loro va anche il ringraziamento e l’augurio di buon lavoro, finalizzato alla crescita e allo sviluppo della propria città, da parte del coordinatore regionale Decio Terrana e di tutto il partito”.

