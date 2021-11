La neoconsigliera di Vittoria Sara Siggia aderisce a Italia Viva

Sara Siggia rappresenterà Italia Viva in seno al Consiglio comunale di Vittoria il cui insediamento è previsto per domani, martedì 23 novembre. La scelta comunicata in queste ore è frutto di una riflessione politica che dura da qualche giorno e che è diretta conseguenza della nuova strutturazione del partito in ambito cittadino. Una scelta salutata con estremo favore dal componente del comitato nazionale, Salvo Liuzzo, che ha seguito con attenzione l’evolversi dei vari percorsi riguardanti il partito renziano a Vittoria, e dalla coordinatrice provinciale Marianna Buscema. “Ho deciso di aderire a Italia Viva di Matteo Renzi, il leader che ci ha infuocato e riempito di passioni politiche e che intendo rappresentare sin da subito dai banchi dell’opposizione, in continuità ad una mia scelta maturata molti anni fa quando, a Vittoria, sostenemmo Renzi alle primarie per la premiership svoltesi nel lontano 2012. Spero di vedere ricompattare il vero centrosinistra attorno a un progetto di valori e non di “posti” da occupare. Ovviamente, agirò nel pieno rispetto del regolamento del civico consesso e pertanto aderirò al gruppo misto rappresentando il partito in cui militerò anche se tecnicamente il gruppo non potrà chiamarsi Italia Viva”.

Liuzzo e Buscema, dal canto loro, dichiarano: “La scelta della Siggia ci riempie d’orgoglio, in un momento politico così delicato, e ci fa comprendere che soltanto attraverso la buona politica sarà possibile raggiungere quei traguardi che ci siamo prefissati per consentire un confronto serio e concreto sulle problematiche più impellenti che attanagliano la cittadinanza vittoriese. Avremo, quindi, modo di rappresentarle in seno all’aula consiliare”. “Siamo felici dell’adesione di Sara Siggia al partito che ci onoriamo di rappresentare nella nostra città – dicono Valentina Tagliarini, coordinatrice cittadina, e Marco Dezio, responsabile organizzativo, di Italia Viva Vittoria – Il background di Sara Siggia, che ha militato per tanti anni nell’agone politico vittoriese, e il percorso comune nella lista civica “Di Falco Sindaco”, che aveva un’ispirazione riformista e moderata, pone questa scelta come una ovvia prosecuzione del lavoro svolto fino ad ora e che abbiamo portato avanti assieme. Quindi, intendiamo, con lo stesso spirito che ci ha mossi in campagna elettorale, proseguire il nostro impegno a stretto contatto con i cittadini, che vogliamo rappresentare al meglio e con cui vogliamo mantenere un’interlocuzione serrata. Riteniamo, infatti, che i cittadini non possano essere coinvolti solo in campagna elettorale”.

