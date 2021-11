Fondi ex Insicem. Lettera aperta di Vito D’Antona. Riceviamo

Facendo seguito alla precedente nota del 1° settembre 2021, abbiamo preso atto positivamente che il 22 settembre scorso, su iniziativa della S.V., si è tenuto un incontro con i comuni della provincia per valutare l’iter dell’utilizzo dei fondi ex Insicem a favore delle imprese per l’emergenza Covid 19.

In quell’incontro, a fronte di comuni come Ragusa e Modica, che avevano utilizzato interamente le somme a suo tempo assegnate e che rimanevano imprese in graduatoria ma prive di erogazione per mancanza di fondi, delle quali 79 solo a Modica, si era deciso di dare ulteriore tempo ai comuni, che non lo avessero ancora fatto, di rendicontare, con l’impegno a riconvocarsi a distanza di trenta giorni.

Si invita, pertanto, la S.V., a riconvocare un apposito incontro per verificare la disponibilità di somme residue, o di eventuali risorse aggiuntive, tali da potere coprire il fabbisogno dei comuni di Ragusa e di Modica, al fine di erogare i contributi alle imprese collocate utilmente in graduatoria.

Si invita, altresì, la S.V. a valutare la possibilità di discutere nella stessa riunione di misure straordinarie ed urgenti di intervento, attraverso l’utilizzo dei fondi ex Insicem, per le imprese ubicate nelle zone dei comuni di Modica e di Comiso, interessati dalla violentissima tromba d’aria del 17 novembre scorso, la cui forza distruttiva, in molti casi a Modica, ha messo in ginocchio diverse aziende agricole e artigianali, oltre che avere devastato intere zone della frazione di Frigintini e di altre contrade.

In attesa di cortese riscontro si vogliano gradire distinti saluti.

Modica, 22 novembre 2021

Vito D’Antona

Sinistra Italiana Modica

