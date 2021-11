Cina. Xi Jinping: imperativo denuclearizzare il sud-est asiatico

Il presidente cinese Xi Jinping, in occasione del vertice 2021 svoltosi in Brunei, che commemora il 30° anniversario delle relazioni Cina e i paesi dell’Asean, ha dichiarato che Pechino è disposta a firmare il prima possibile un protocollo d’intesa al Trattato di Bangkok, sulla zona libera da armi nucleari nel sud-est asiatico. Il tentativo è di raggiungere quella che ha definito una coesistenza amichevole a lungo termine nell’area, anche se la disputa sui confini marittimi, tra le nazioni, rimane. Secondo Xi, la Cina si oppone fermamente all’egemonia e alla politica di potere, motivo per cui cerca di rendere la convivenza pacifica e non cercherà mai di intimidire i paesi più piccoli che si affacciano sul mar cinese. Oggi, in Brunei Darussalam, le parti hanno concordato di stabilire un’alleanza che le parti hanno definito strategica-globale; una pietra miliare nel quadro delle relazioni bilaterali.

