Evento calamitoso a Modica. Interventi di bonifica del territorio

A seguito dell’evento calamitoso (tromba d’aria) del 17 novembre scorso che ha investito diverse contrade del territorio comunale di Modica, il Sindaco Ignazio Abbate ha disposto con apposita ordinanza sindacale interventi di bonifica ambientale ai fini della messa in sicurezza del territorio e tutela dell’ incolumità pubblica e privata. Sarà l’amministrazione comunale – ha dichiarato il Sindaco – a provvedere alla bonifica tramite l’ausilio di ditte all’uopo incaricate, di aree pubbliche e private, terreni e strade anche di proprietà privata, ricoperti da grossi alberi divelti e da tetti sventrati e da rifiuti inerti, in lamiera, in legno etc. provenienti dalle abitazioni/automezzi distrutti dal grave e devastante fenomeno naturale, in aiuto ai cittadini modicani danneggiati. Le operazioni di bonifica saranno effettuati con immediata esecuzione dei lavori già dal prossimo lunedì 22 novembre. I cittadini che non intendono consentire l’ingresso degli operatori nei terreni di proprietà dovranno espressamente comunicarlo al Comune al seguente indirizzo mail: settore.nono@comune.modica.rg.it entro 48 ore dalla pubblicazione del dispositivo sindacale emesso e dovranno effettuare con propri mezzi la bonifica dei terreni di proprietà entro cinque giorni dalla predetta comunicazione inviata al Comune.

