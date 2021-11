Scicli. Italia Viva e Psi chiedono pulizia torrenti e alvei fiumi

“Alla luce degli eventi calamitosi sempre più frequenti che funestano il nostro ambito locale, il nostro pensiero va alla pulizia dei torrenti e degli alvei dei fiumi che insistono sul territorio cittadino. Ciò al fine di evitare il verificarsi di qualsivoglia problematica”. Italia Viva e il Psi di Scicli si rivolgono all’amministrazione comunale chiedendo che la questione sia posta sotto adeguata attenzione, più di quanto non sia stato fatto finora. “Sul nostro territorio, come purtroppo i tragici ultimi eventi hanno confermato – dicono Marianna Buscema (Iv) e Armando Fiorilla (Psi) – non possiamo certo asserire di trovarci nelle migliori condizioni al fine di riuscire a reggere a fronte di eventuali precipitazioni di elevata intensità. Le piogge torrenziali potrebbero innescare seri pericoli. Siamo certi che la Giunta Giannone stia fornendo l’adeguata priorità alla questione ma non possiamo esimerci dal fare sentire la nostra voce alla luce delle numerose segnalazioni, alcune delle quali anche con significative foto, che ci arrivano dai cittadini che ci hanno manifestato tutta la propria preoccupazione rispetto alla problematica di cui stiamo parlando. Ci mettiamo a disposizione dell’Amministrazione qualora voglia coinvolgere su tale questione le forze politiche presenti e non presenti in Consiglio comunale. Tutto ciò per trovare le soluzioni più rapide e garantire una maggiore sicurezza all’area sciclitana di riferimento”.

