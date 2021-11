Modica. Aggressione titolare ristorante, due misure cautelari

La Polizia di Modica ha dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare che ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di due ventenni responsabili, in concorso tra loro, di lesioni gravi, minacce, furto aggravato, danneggiamento e tentata rapina. In particolare, i due soggetti sono ritenuti essere gli autori dell’aggressione perpetrata nel luglio scorso nei confronti del titolare di un ristorante del centro storico di Modica, allorquando questi, proprio all’interno del suo ristorante, veniva aggredito e minacciato e si trovava ad essere vittima di un furto aggravato e di una tentata rapina, venendo a subire peraltro un grave danneggiamento del locale con danni dall’ammontare di circa 10.000 euro. L’attività di indagine condotta dal personale del Commissariato di Modica, coordinata dalla Procura di Ragusa a cura del Sostituto Procuratore Santo Fornasier, ha consentito di individuare gli autori dell’aggressione diretta a punire la vittima per futili motivi e finalizzata a dissuaderla dal denunciare i fatti.

