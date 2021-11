Superstrada Ragusa-Catania: servono più soldi

Servono più soldi per realizzare il raddoppio della Ragusa – Catania: il costo, infatti, è lievitato a 995 milioni circa rispetto ai 754 milioni previsti. Il dato è emerso nel corso dell’incontro, che si è tenuto al comune di Ragusa, da cui hanno partecipato il «Comitato per il raddoppio della RG-CT», Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana, il sottosegretario Mims on. Giancarlo Cancelleri. «Si procede spediti verso l’approvazione del progetto esecutivo», spiega una nota del Comitato, ma «la condizione necessaria ed indispensabile è che le procedure di gara vengano avviate prima del 31 dicembre 2021. Successivamente potranno essere esperiti i bandi di gara, entro sei mesi massimo, per l’assegnazione dei lavori divisi in quattro lotti funzionali i cui cantieri lavoreranno simultaneamente» L’aumento dei costi arriva «dalle opere di compensazione, delle prescrizioni e delle variazioni progettuali» e «la differenza verrà colmata da ulteriori fondi statali», ovvero «dalla rimodulazione di opere non immediatamente cantierabili direttamente dal ministero delle Infrastrutture». I lotti funzionali saranno quattro, e non otto come prima previsto, e ciò «permette di razionalizzare il piano di utilizzo delle terre e un parsimonioso consumo del territorio.

