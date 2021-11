Deceduto Mons. Guccione, ex vicario della Diocesi di Noto

Modica. Stamattina, ha reso l’anima a Dio il carissimo e amato Monsignor Francesco Guccione, già Vicario generale della Diocesi di Noto. In settembre aveva compiuto 101 anni. Era ospite del Boccone del Povero a Modica.



Il Vescovo Antonio, il Presbiterio diocesano e i fedeli della Chiesa netina, elevano preghiere di suffragio per la sua anima ed esprimono il più sentito cordoglio ai familiari di mons. Guccione.

La comunità diocesana perde un grande punto di riferimento, un vero padre nella fede, per il suo intenso e lungo servizio di presbitero alla nostra Chiesa: prima padre spirituale, poi rettore in Seminario e per 40 anni vicario generale, servendo con fedeltà, abnegazione e umiltà i Vescovi che si sono succeduti, con attenta obbedienza al magistero del Papa e del Vescovo.

Mons. Guccione è stato anche il primo direttore della Caritas diocesana, delegato vescovile per la vita consacrata e uno dei moderatori del Sinodo diocesano.

Sacerdote di indole mite, ha fatto suoi i sentimenti di Cristo Gesù, lasciandosi abitare dallo Spirito.

Tutti gli siamo debitori per la testimonianza di fede e l’esempio di vita che ci ha donato e per questo gli esprimiamo la nostra corale gratitudine e facciamo della sua ricca testimonianza una luce per i nostri passi.

