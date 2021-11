Nella giornata di ieri in Sicilia sono stati documentati oltre come dieci coni tornadici, accessori alle numerose celle temporalesche abbattutesi tra il trapanese e l’agrigentino. Quattro sono nati sulla terra ferma (trombe d’aria) e sei in mare (trombe marine). Di questi sei, tre hanno poi raggiunto la terraferma (il cd. “landfall”) divenendo a loro volta trombe d’aria.

