Senatore Repubblicano propone utilizzo di energia del gas per estrarre Bitcoin

Rafael Edward Cruz, un senatore repubblicano, ha dichiarato che il gas “si è infiammato”, l’energia del Texas potrebbe essere un’ottima alternativa all’estrazione di Bitcoin.

Il problema più significativo è l’insufficienza delle apparecchiature di trasmissione o delle condutture per trasportare il gas al sito.

Lo Stato del Texas è diventato un posto di ritrovo per i minatori di Bitcoin in seguito al recente esodo dalla Cina. Sono state sollevate molte preoccupazioni sull’estrazione di Bitcoin, sostenendo che non è rispettosa dell’ambiente.

Anche la sua capacità di consumare molta energia in più rispetto ad alcuni paesi più piccoli è stata oggetto di discussione negli ultimi mesi.

Il Senatore propone una nuova soluzione

Questo è il motivo per cui il senatore repubblicano Rafael Edward Cruz “TED” Cruz ha evidenziato soluzioni innovative ad alcune delle questioni più urgenti. Ha affermato che Bitcoin ha il potenziale per risolvere alcuni dei problemi del Texas se riesce a superare le difficoltà che deve affrontare.

Il Texas è il primo produttore statunitense di energia eolica. Ha anche un’abbondanza di energia solare. Il Texas ha subito una grave interruzione di corrente durante la tempesta invernale, ma la sua energia non è stata colpita.

Cruz ha parlato al Texas Blockchain Summit dell’8 ottobre e ha suggerito un’altra fonte di energia che potrebbe essere utilizzata per facilitare l’estrazione di Bitcoin, senza causare alcun danno ambientale. Ha detto che l’energia bruciata dal gas del Texas viene spesso bruciata e scartata, rendendola un’ottima fonte di energia alternativa per l’estrazione di Bitcoin.

Non va dimenticato che il gas, che è un sottoprodotto delle industrie petrolifere, viene bruciato per prevenire gli accumuli di pressione. Nic Carter, partner di Castle Island Ventures, ha elogiato questa idea.

Infatti, durante l’ascolto, la sua mascella è caduta quando ha capito che aveva la prospettiva più perspicace del problema che chiunque abbia mai sentito da un politico.

Il problema con “l’uso di energia del gas in torcia” per l’estrazione di Bitcoin

Cruz ha rivelato che la metà del gas degli Stati Uniti che viene bruciato proviene dal bacino del Permiano del Texas occidentale durante la presentazione. Questa è un’enorme opportunità per Bitcoin, poiché è l’energia che viene sprecata.

L’unico problema è l’insufficienza delle apparecchiature di trasmissione o delle condutture per trasportare il gas al sito. Cruz ha suggerito che il gas potrebbe essere catturato in loco e utilizzato per generare macchine per il mining di Bitcoin. Inoltre, il gas può essere utilizzato per generare Bitcoin invece di essere bruciato. Carter dice che il suggerimento di Cruz è corretto.

Basti dire che il senatore Cruz ha ragione. Le principali compagnie energetiche utilizzeranno BTC per compensare le emissioni di gas di torcia e il prelievo di fonti rinnovabili.

Crusoe Energy è una delle tante aziende che hanno iniziato a installare infrastrutture per sfruttare l’energia da torcia. È più probabile che i minatori di Bitcoin traggano vantaggio dall’energia rinnovabile in eccesso rispetto a coloro che non hanno infrastrutture o non vi hanno accesso.

Cruz ha aggiunto che è un mondo completamente diverso con il mining di Bitcoin che svolge un ruolo importante nel rafforzare e rafforzare la resilienza della rete nei prossimi cinque anni.

