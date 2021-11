San Giacomo. Girate alcune scene del film “I Pionieri” di Luca Scivoletto

La pacifica comunità di San Giacomo è diventata per alcune ore la protagonista del film, I Pionieri, tratto dal romanzo del modicano Luca Scivoletto, anche regista del film, che uscirà nelle sale la prossima primavera. Dopo alcune panoramiche è stata girata una scena nei pressi di un distributore di benzina che riprende due persone litigare animatamente tra le pompe. Nel cast di produzione, si è notata la partecipazione dell’attore Andrea Roncato (la cui sregolata vita personale varrebbe già di per sé un film). Il film ripercorre la vita in Sicilia alla fine degli anni ’80, tra i quartieri di Modica, in cui è stata girata buona parte della produzione. Ricco il palmares del quarantenne scrittore, regista e sceneggiatore. Diversi sono gli apprezzamenti ricevuti dalla critica internazionale con i documentari: A Nord Est (2010), Max (2010), Con quella faccia da straniera (2013), e L’Uomo Pietra (2015), selezionati e premiati in numerosi festival. E’ seguito nel 2018: 1938-Diversi, presentato alla 75a Mostra del Cinema di Venezia, vincitore del Nastro d’Argento come miglior documentario. Non ci resta che attendere l’uscita della pellicola nelle sale. Le premesse di successo, stando al saga del libro, ci sono tutte.

