Modica. Mozione dell’opposizione consiliare

I Consiglieri Comunali di Modica, Giovanni Spadaro, Ivana Castello, Filippo Agosta, Enrico Morana e Marcello Medica, chiedono la convocazione del Consiglio Comunale per la trattazione degli “interventi per insediamenti residenziali e produttivi nel

centro storico. Integrazione contributi: discussione e approvazione mozione di indirizzo.

I cinque chiedono contestualmente, di sottoporre alla civica assise una mozione per essere discussa ed eventualmente approvata. Di seguito l’atto:

“Il Consiglio Comunale di Modica,

Preso atto che, da notizie di stampa, alla data odierna, ai fini delle agevolazioni contenute nel

regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 64 del 30 luglio 2021 è stata presentata una sola istanza su ventisei presentate per l’ottenimento di incentivi nei centri storici ri- guardante un insediamento produttivo;

• Rilevato che sembrerebbe che il meccanismo incentivante, come regolamentato per incrementare

l’insediamento di nuove attività economiche nei centri storici di Modica, non produca l’effetto sperato relativo ad un incremento di tali attività nel centro storico di Modica Bassa e di Modica Alta;

• Ritenuto, pertanto, che sarebbe opportuno prevedere, al fine di fermare la desertificazione co- stante del centro storico della città, una apposita risorsa finalizzata esclusivamente per tali attività commerciali, artigianali e di servizi, costituita da un contributo sulle spese di avvio (ristruttura- zione locali, acquisto attrezzature, ecc.) di nuove attività economiche nel centro storico, fissando un tetto di 10.000,00 euro per ogni istanza.

Impegna

• il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e il Presidente del Consiglio Comunale a predisporre

gli atti per l’integrazione del regolamento approvato con deliberazione n. 64 del 30 luglio 2021, come sopra indicato.

Salva