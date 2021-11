Il Sindaco di Vittoria incontra gli ordini professionali

Il Sindaco Francesco Aiello questa mattina nella Sala Quarto Stato di Palazzo di Iacono, ha incontrato gli ordini professionali degli ingegneri, architetti, geometri e agronomi. Si è trattato di una riunione informale per avviare un’ interlocuzione tra l’Ente e i rappresentanti dei professionisti che operano in città. All’incontro erano presenti l’assessore allo sviluppo economico, Anastasia Licitra e l’architetto Emanuele Cicciarella, funzionario della direzione Territorio e Patrimonio del Comune di Vittoria.

Sul tavolo sono state affrontate diverse tematiche: urbanistica, pubblica illuminazione, distribuzione idrica, per finire all’assetto idrogeologico del territorio che no va trascurato ma ansi deve essere maggiormente attenzionato.

“Le fondamenta su cui dobbiamo lavorare sono: il dovere civile, culturale e morale- ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello- Individueremo dei protocolli e ne discuteremo insieme e insieme li approveremo. Il mio intento è quello di recuperare la città dall’abbandono. Oggi sono chiamato a dare delle risposte ai miei elettori e a tutti i cittadini vittoriesi”.

L’attenzione è stata poi rivolta alla delicata questione del piano Regolatore. “Affronteremo la vicenda in Consiglio Comunale”- ha proseguito il primo cittadino.

Tante le sollecitazioni emerse, come ad esempio l’efficienza e la funzionalità degli uffici comunali, l’accelerazione dell’approvazione delle pratiche, il bonus edilizia. Per gli organi professionali il dialogo con l’amministrazione comunale deve essere periodico- hanno sottolineato i responsabili dei vari ordini. Proposta che il sindaco ha già accettato e condiviso. Per lunedì della settimana prossima è stato fissato un nuovo incontro per stilare un protocollo d’intesa.

L’ordine degli agronomi ha voluto omaggiare il sindaco Aiello donando delle foto aeree che ritraggono la città.

