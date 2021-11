Calcio. Il Ragusa pareggia sul campo della Jonica. Raciti: “Ok”

“Un punto assolutamente guadagnato per come si era messa la partita. Ma non abbiamo neppure il tempo di tirare il fiato perché dobbiamo già pensare al derby di mercoledì in programma al Consales di Rosolini con la Virtus Ispica”. E’ l’allenatore dell’Asd Ragusa, Filippo Raciti, a commentare, in sintesi, la gara di ieri giocata sul campo della Jonica e conclusasi con il risultato di 1-1 dopo che i padroni di casa erano passati in vantaggio al 45’ e gli azzurri erano riusciti a rimettere subito le cose a posto al 1’ della ripresa con Randis che ha sfruttato al meglio un assist di Belluso. “Siamo, però – ricorda Raciti – rimasti in dieci, a causa dell’espulsione di Randis dal 53’, per somma di ammonizioni, e, naturalmente, non è stato semplice. Ma abbiamo comunque tenuto botta e direi che, rispetto al primo tempo, quando abbiamo sofferto maggiormente la pressione dei santateresini, siamo riusciti a giocare con maggiore scioltezza e tranquillità nonostante l’uomo in meno, creando pure le condizioni per il raddoppio. Per questo ritengo che un pari su questo campo sia senz’altro positivo, consapevoli che il campionato è lungo e che restano da scrivere parecchi altri capitoli di questa stagione”.

Tra l’altro, il Ragusa ha dovuto rinunciare, nel primo tempo, al capitano David Valenca, a causa di un infortunio alla caviglia. Quest’ultimo difficilmente potrà essere recuperato per mercoledì mentre sarà di certo assente Randis per squalifica. In difesa, però, rientra Sferrazza che ha scontato proprio ieri il turno di stop che gli era stato imposto. “Contro l’Ispica non sarà facile – sottolinea il presidente Giacomo Puma – i giallorossi faranno le barricate. Dovremo cercare noi di essere reattivi al massimo per dominare i nostri prossimi avversari. Riguardo agli arbitri, avremmo ancora da dire dopo quanto accaduto ieri. La seconda ammonizione a Randis è arrivata dopo che quest’ultimo, di spalle, al limite dell’area, si è visto arrivare addosso il rinvio del portiere. Devo aggiungere altro? Mi pare che continui questa saga dei direttori di gara che ci penalizzano senza motivo. Qualcuno deve fare qualcosa perché così non è possibile andare avanti”.

