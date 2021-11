Avimecc Volley Modica, dopo una grande partita c è la sconfitta

Una corazzata che Modica sapeva già di dover affrontare con parecchie difficoltà. Una gara, quella contro Tuscania, che era anche iniziata bene ed ha sempre dato l’impressione di poter essere più equilibrata di quanto dica il risultato finale.

La formazione di D’Amico ha trovato una spina nel fianco in Boswinkel, uno degli uomini più rappresentativi di questa categoria, forza ed esperienza a servizio di una formazione che può contare sui favori del pronostico.

Il primo set mostra un inizio energico di Martinez e compagni che si portano sul momentaneo vantaggio di 3-8 e dimostrano di avere la giusta personalità per non soccombere in casa di una favorita. Il vantaggio diventa importante sul 18-21, con capitan Chillemi che spinge i suoi fino al 21-15.

Il secondo set mostra sostanziale e equilibrio, con Modica ancora avanti per 6-8. La reazione d’orgoglio di Tuscania non tarda ad arrivare e gli uomini guidati da Passaro si impongono inizialmente sul 16-12, un vantaggio in rimonta che viene riportato in sostanziale equilibrio da Raso e Loncar sul 21-20. Il finale è un pareggio anche nel computo dei set con Tuscania che porta a casa il suo primo 25.22.

Il terzo set inizia ancora con un equilibrio che emoziona i tifosi a casa e quelli sugli spalti, Boswinkel continua a dimostrarsi di un’altra categoria e Martinez prova a dimostrare le sue qualità al suo secondo anno con questa maglia. Il punteggio iniziale è di 8-7 ma col passare del tempo si spinge fino al 16-11 per poi chiudere il set con la stesso punteggio del precedente.

Il quarto set chiede uno sforzo importante ai modicani che devono vincere per portare a casa almeno un punto in classifica. Il tabellone del Palazzetto di Montefiascone vede un vantaggio iniziale per Tuscania con il punteggio di 8-6, quindi la rimonta ospite al 15-16 per una lotta ai vantaggi che vede la definitiva vittoria di Tuscania per 28-26.

Una gara che ha entusiasmato tutti e lascia solo l’amaro in bocca per il risultato finale che a Modica va stretto ma che resta motivo di orgoglio per aver dimostrato di essere all’altezza delle formazioni più blasonate all’interno del girone.

Ora testa subito alla prossima in casa contro Con. Crea Marigliano per il quale sono già disponibili i biglietti su liveticket.it e presso l’agenzia La Terra in Corso Umberto I a Modica.

Maury’s Com Cavi Tuscania 3

Avimecc Volley Modica 1

Set: 21-25, 25-22, 25-22, 28-26

Maury’s Com Cavi Tuscania: Marsili 3, Della Rosa, Boswinkel 34, Rossatti 10, Mariani (L2), Ceccobello 11, Marinelli 15, Quarta 6, Prosperi (L1). Allenatore: Passaro Sandro.

Avimecc Volley Modica: Alfieri 2, Raso 10, Martinez 25, Turlà 3, Chillemi 12, Nastasi (L1), Gavazzi 3, Aiello (L2), Firrincieli, Lončar 5, Garofolo 4, Sarga. Allenatore: D’Amico Giancarlo.

Salva