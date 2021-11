I disagi per i lavori per la fibra a Modica denunciati dal M5S

Un’interrogazione consiliare urgente a risposta scritta per fare luce sul mancato ripristino dello stato dei luoghi a distanza di mesi dalla fine dei lavori di installazione della fibra ottica in numerose vie della città.

È quella del M5S di Modica a firma del suo portavoce, il Consigliere Comunale, Marcello Medica, il quale, raccogliendo le istanze di numerosi cittadini, ormai stanchi dei continui disservizi, prima a causa dei lavori effettuati anche in orari di punta e dopo a causa del mancato ripristino dello stato dei luoghi, si è fatto portavoce delle loro istanze, presentando un’interrogazione urgente all’attenzione del Presidente del Consiglio Comunale, Carmela Minioto, e del Sindaco, Ignazio Abbate, per cercare di avere delle risposte in merito e soprattutto rassicurazioni su una pronta risoluzione della problematica.

Il M5S di Modica, nell’interrogazione, evidenzia che in merito ai lavori afferenti la realizzazione di infrastrutture interrate per telecomunicazioni in fibra ottica in città, in particolare lungo le vie di Modica Sorda, insistono da mesi degli scavi ricoperti con calcestruzzo ma non ancora completati attraverso la posa del tappetino di asfalto, in alcuni casi trattasi di vere e proprie buche, causa di disservizi e anche di danni ai numerosi veicoli quotidianamente in circolazione.

Nell’atto consiliare, inoltre, si fa riferimento ad un incontro, avvenuto due mesi fa, tra il responsabile comunale del settore Manutenzioni e i rappresentanti delle ditte esecutrici dei lavori, volto a trovare una rapida soluzione in merito al gravoso problema prima dell’inizio della stagione delle piogge autunnali, cosa che, purtroppo, non è ancora avvenuta.

Pertanto, dato il permanere a tutt’oggi della grave problematica e al fine di risolvere il disservizio in primis a carico dei cittadini automobilisti, il Consigliere Medica chiede di conoscere se l’Amministrazione Comunale ha già adottato gli opportuni provvedimenti nei confronti delle ditte esecutrici dei suddetti lavori affinché venga ripristinato l’asfalto come previsto dalle leggi in materia che impongono alle ditte appaltatrici, l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e il ripristino dello stato dei luoghi nel più breve tempo possibile dalla fine dei lavori.

Il Consigliere Medica, certo che l’interrogazione urgente a risposta scritta venga attenzionata entro i termini previsti dall’art. 20 del Regolamento del Consiglio Comunale, e cioè entro cinque giorni, chiede altresì l’inserimento e la trattazione del punto al prossimo Consiglio Comunale.

Il M5S di Modica, a questo punto auspica che da parte dell’Amministrazione Comunale si faccia di tutto affinché le ditte incaricate dei lavori in corso rispettino nei tempi consoni il ripristino dello stato dei luoghi in numerose vie della città che precedentemente a questi interventi erano state appena asfaltate e adesso si trovano in condizioni pietose e in alcuni casi finanche pericolose.

