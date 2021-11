Flash mob oggi a Vittoria in Contrada Pozzo Bollente

Rifiuti zero impianti mille. Legambiente Sicilia, nell’ambito della campagna Sicilia Munnizza Free, scende in campo, ancora una volta, per dire non solo basta alle discariche e ribadire il no agli inceneritori, ma anche per denunciare la carenza di impianti per chiudere il ciclo dei rifiuti.

Oggi, alle 11.30, il primo flash mob per accendere i riflettori sulla mancata apertura dell’impianto di compostaggio in c.da Pozzo Bollente. I lavori di ampliamento della struttura sono stati completati un anno fa e sono costati 2.4 milioni di euro. Oggi l’impianto è ancora inagibile in forza della necessità di realizzare una tettoia e l’impianto antincendio per ulteriori costi pari a 2,3 milioni. Ma Comuni e SSR non hanno i fondi necessari.

