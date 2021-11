Modica. L’Unitre ha dato il via all’anno accademico 2021-2022

Presso la sala Triberio del Palazzo della cultura è stato inaugurato a Modica l’Anno Accademico 2021/2022 della locale sede dell’Unitre. Presente, come preannunciato, il presidente nazionale dell’università della terza età, Piercarlo Rovera e diversi presidenti e rappresentanti delle altre sedi della provincia. Dopo la esibizione del coro dell’Unitre della città della contea, i lavori sono stati introdotti dal presidente Rinaldo Stracquadanio che, dopo aver sottolineato l’importanza del momento che segna la ripresa dell’attività sociale dopo il blocco resosi necessario per impedire la diffusione del covid 19, ha presentato il programma del nuovo anno accademico ed ha invitato i presenti a partecipare da protagonisti all’attività che si vuole avviare per dare concretezza all’impegno associazione. Il saluto dell’Amministrazione Comunale è stato portato dall’assessore alla Cultura Maria Monisteri Caschetto che ha espresso apprezzamento per l’opera meritoria svolta a Modica dall’Unitre ed ha confermato l’impegno del comune a venire incontro alle esigenze dell’associazione. E’ quindi intervenuto il presidente dell’Unitre di Catania Giuseppe Barone, che ha relazionato sul tema “la Sicilia e il cambiamento climatico . Rischi e rimedi”. Un argomento di grande attualità non solo perché all’ordine del giorno dei recenti incontri fra i capi ed i rappresentanti di quasi tutte le nazioni del mondo o motivo delle continue manifestazioni per la difesa dai diversi tipi di inquinamento, ma anche per i sconvolgimenti atmosferici degli ultimi tempi. E nel rimarcare le responsabilità che hanno determinato e determinano sempre di più la situazione di cui si parla ovunque e per la quale si continua a rimandare le decisioni che si rendono necessarie, ha sottolineato che per la creazione di una mentalità diversa e per il doveroso rispetto dell’ambiente, occorre partire dalla scuola e dalla formazione delle nuove generazioni. Dopo aver denunciato il comportamento della stragrande parte dei comuni che non hanno saputo cogliere le opportunità offerte da specifiche leggi con le quali sono state state stanziate somme rimaste purtroppo inutilizzate Ha concluso auspicando che la stessa scienza che ha (si spera) debellato la pandemia potrà e dovrà riuscire, col contributo di tutti, a ripristinare l’equilibrio climatico che preoccupa sempre di più. E’ quindi intervenuto in presidente nazionale Piercarlo Rovera che, dopo aver espresso apprezzamento per l’attività dell’Unitre di Modica, si è soffermato sulle iniziative avviate, nonostante le difficoltà, a livello nazionale che, a seguito della ripresa, fanno registrare fra l’altro l’apertura di nuove sedi a testimonianza della sempre maggiore diffusione nel Paese. Ha poi fatto riferimento ai risultati dei corsi effettuati da remoto, una esperienza sicuramente nuova e positiva che, nonostante la validità, mai potrà sostituirsi al contatto diretto ed al rapporto fra le persone, fra gli amici; da quì l’invito a tutti a collaborare per la diffusione della vaccinazione, unico modo per arginare e bloccare il virus. Richiamandosi al ruolo di “accademia di umanità” ha infine sottolineato l’essenzialità del rispettoso rapporto fra le generazioni confermando che per “tramandare le esperienze dei nonni ai nipoti non c’è età”.

