FdI Vittoria, Monia Cannata è il nuovo coordinatore cittadino

E’ il coordinatore provinciale e vice coordinatore regionale Salvo Sallemi a rendere nota la nuova nomina di Monia Cannata nuovo coordinatore cittadino Fratelli D’Italia Vittoria. L’annuncio è avvenuto nel corso di una conferenza stampa alla presenza dei consiglieri comunali eletti Alfredo Vinciguerra, Pippo Scuderi e Valeria Zorzi e dello stesso Sallemi.

“Monia Cannata – dichiara Sallemi – è un’eccellenza del nostro partito, già consigliere comunale nella passata sindacatura è stata una delle donne più votate della lista di Fratelli d’Italia con ben 460 preferenze e ciò a dimostrazione del suo costante impegno e di un reale e concreto radicamento nel territorio. Fratelli d’Italia ha conseguito 4.098 voti corrispondenti al 17,05 %: un consenso enorme, il secondo più importante d’Italia dopo Roma, dove il partito si è attestato al 18 %, e ciò deve essere motivo d’orgoglio ma allo stesso tempo ci carica di nuove e maggiori responsabilità”.

Poi Sallemi ha proseguito: “Monia sarà un collegamento importante tra la città, con le sue istanze, e il consiglio comunale. Abbiamo un gruppo consiliare competente e attento e che, insieme agli altri gruppi di centrodestra, formulerà un’opposizione critica ma attenta alle esigenze del territorio. Abbiamo atteso con impazienza la convocazione del primo consiglio che si terrà, finalmente, il prossimo 23 novembre. Vogliamo rappresentare la città che chiede risposte, trasparenza, buona amministrazione”.

“Ringrazio il coordinatore uscente Alfredo Vinciguerra – conclude – per il grande lavoro svolto nell’interesse del partito, una persona che ha mostrato le sue grandissime qualità e che insieme al sottoscritto a Pippo Scuderi e Valeria Zorzi darà voce alla città che non si rassegna all’aiellismo. Siamo pronti, come sempre, alle grandi sfide che il territorio vorrà affidarci”.

Salva