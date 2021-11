Nel Giro d’Italia (6-29 maggio) sono previste tre settimane di dura battaglia nelle selettive 21 tappe del calendario per complessivi 3419 chilometri, 51mila metri di dislivello e due cronometro di 26,3 chilometri e 17,1 chilometri. Quest’anno è stata scelta l’Ungheria come sede di partenza nel cui territorio si disputeranno le prime tre tappe. Il rientro in Italia della carovana è previsto in Sicilia dove i corridori dovranno vedersela con la salita all’Etna, uno spettacolo sempre bello e affasciante da vedere per i moltissimi appassionati sportivi dell’Isola. Poi la carovana risalirà la Penisola con due tappe riservate agli sprinter. Da non perdere la tappa del circuito del Monte di Procida e più al nord, nella terza settimana della corsa, il terribile e mitico Mortirolo e la Salò-Aprica con 5500 metri di dislivello. La conclusione, domenica 29 maggio a Verona, con la cronometro di 17,1 chilometri dei Colli Veronesi.

Di seguito tutte le tappe del Giro d’Italia 2022:

1

Ven.

06/05

Budapest – Visegrád

195 km

2

sab.

07/05

Budapest – Budapest TISSOT ITT

9,2 km

3

Dom.

08/05

Kaposvár – Balatonfüred

201 km

4

Mar.

10/05

Avola – Etna (Rif. Sapienza)

166 km

5

Mer.

11/05

Catania – Messina

172 km

6

Gio.

12/05

Palmi – Scalea (Riviera dei Cedri)

192 km

7

Ven.

13/05

Diamante – Potenza

198 km

8

Sab.

14/05

Napoli – Napoli (Procida Capitale Italiana della Cultura)

149 km

9

Dom.

15/05

Isernia – Blockhaus

187 km

10

Mar.

17/05

Pescara – Jesi

194 km

11

Mer.

18/05

Santarcangelo di Romagna – Reggio Emilia

201 km

12

Gio.

19/05

Parma – Genova

186 km

13

Ven.

20/05

Sanremo – Cuneo

157 km

14

Sab.

21/05

Santena – Torino

153 km

15

Dom.

22/05

Rivarolo Canavese – Cogne

177 km

16

Mar.

24/05

Salò – Aprica (Sforzato Wine Stage)

200 km

17

Mer.

25/05

Ponte di Legno – Lavarone

165 km

18

Gio.

26/05

Borgo Valsugana – Treviso

146 km

19

Ven.

27/05

Marano Lagunare – Santuario di Castelmonte

178 km

20

Sab.

28/05

Belluno – Marmolada (Passo Fedaia)

167 km

21

Dom.

29/05

Verona (Cronometro delle Colline Veronesi) – Tissot ITT

17,1 km

Salva