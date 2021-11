Ragusa. Da lunedì prossimo torna fruibile la piscina comunale

La piscina comunale di via Magna Grecia a Ragusa che è stata oggetto di lavori di manutenzione straordinaria riguardanti i locali tecnici ed i sistemi di filtrazione dell’acqua delle vasche, sarà aperta e potrà essere fruita per le attività natatorie da lunedì 15 novembre.

L’impianto sarà utilizzabile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 13,15 (ultimo ingresso) e dalle ore 14,30 alle 22,30, mentre il sabato sarà aperta dalle 9,30 alle 11 (ultimo ingresso) e dalle 14.30 alle 18 (ultimo ingresso).

Per accedere ed utilizzare la struttura comunale, gli utenti e le società di nuoto dovranno attenersi alle linee guida e disposizioni governative vigenti in materia, consultabili presso lo stesso impianto. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai seguenti numeri: 0932 676601 – 676603

